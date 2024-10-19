- Конечно, хотелось бы чаще. Но в этом сезоне у меня не так много моментов. В основном дальние удары, - сказал 24-летний хавбек в интервью клубной пресс-службе.
В текущем сезоне Умяров в РПЛ появлялся на поле в 11 матчах и записал на свой счет один гол. Контракт футболиста с красно-белыми действует до 30 июня 2026 года, а рыночная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в три с половиной миллиона евро.
Сегодня, 19 октября, команда Умярова дома примет "Краснодар", встреча начнется в 16:30 мск.
Полузащитник "Спартака" Умяров признался, что хотел бы чаще забивать
Полузащитник столичного "Спартака" Наиль Умяров признался, что хотел бы чаще забивать голы.
Фото: ФК "Спартак"