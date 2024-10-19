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Смородская: прямо сейчас "Краснодар" интереснее и сильнее "Спартака", но я не назвала бы их фаворитами

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Краснодаром".
Фото: ФК "Спартак"
"Прямо сейчас "Краснодар" интереснее и сильнее "Спартака", но я не назвала бы их фаворитами в очной встрече. "Спартак" играет на своем поле - это всегда плюс. Предсказать что-то невозможно. Может, победителя и не будет", - сказала Смородская.

"Краснодар" ни разу не проигрывал за 11 матчей в чемпионате, команда располагается на втором месте с 27-ю набранными очками, имея игру в запасе. Встреча между "быками" и московским "Спартаком" пройдет в эту субботу, 19 октября, на стадионе "Лукойл Арена". Матч начнется в 18:00 по московскому времени. Красно-белые под руководством сербского тренера Деяна Станковича набрали 19 очков и сейчас занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: "РБ Спорт"

Ольга Смородская Спартак Краснодар
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