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Медведев не стал комментировать слухи о выдаче российского гражданства защитнику "Зенита" Сантосу

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что клуб хочет добиться выдачи российского гражданства бразильцу Дугласу Сантосу.
Фото: ФК "Зенит"
"Я ещё раз обращаю на это внимание: вы работаете не на слухах, а на информации, которую сообщают клуб и его официальные представители. Дождитесь информации от меня лично или от пресс-службы клуба, поскольку мы публикуем только ту информацию, которую считаем необходимой. Сегодня я комментировать это не буду", - сказал Медведев.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что петербургский клуб уже несколько месяцев занимается вопросом предоставления российского гражданства своему бразильскому защитнику Дугласу Сантосу. Как отметил инсайдер, бразильцу почти со стопроцентной вероятностью выдадут российский паспорт, тогда футболист получит право выступать за сборную России.

Дуглас Сантос перешел в петербургский "Зенит" в июле 2019 года из немецкого "Гамбурга", за сине-бело-голубых защитник провел 198 матчей и забил семь голов. В составе петербуржцев Сантос стал пятикратным чемпионом России, столько же раз выигрывал Суперкубок и дважды брал Кубок России.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Медведев Зенит Дуглас Сантос
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