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Терёхин: "Спартаку" лучше поставить российского тренера - Аленичева, Парфенова, Юрана, Мостового

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Бывший нападающий московских "Динамо" и "Локомотива" Олег Терехин выступил за назначение главным тренером московского "Спартака" российского специалиста.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович во главе команды, может быть, это и хорошо. Но если "Спартак" сейчас будет проигрывать, то, может быть, лучше российского тренера поставить? Почему нет? Того же Аленичева. Или, возможно, Парфенова или Юрана. Мостового, который сейчас завершает обучение. Хуже точно не будет. Даже лучше будет. Прошедшая игра [поражение от "Краснодара" 0:3 - прим. ред.] подтвердила, что "Спартак" сейчас плох. Думаю, что нужно остановить выбор на российском специалисте", - приводит слова Терехина "Матч ТВ".

Главным тренером московского "Спартака" с мая нынешнего года является сербский специалист Деян Станкович. Под его руководством красно-белые в чемпионате и в Кубке страны всего провели 17 официальных матчей, в которых одержали 9 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

В чемпионате России "Спартак", набрав за 12 матчей 19 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. В Кубке России москвичи, набрав за 5 матчей 12 очков, гарантировали себе первое место в группе А и выход в 1/4 Пути РПЛ, где встретятся с "Ростовом.

Спартак Краснодар Олег Терехин Деян Станкович Дмитрий Аленичев Дмитрий Парфенов Сергей Юран Александр Мостовой
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