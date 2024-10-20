"Тем и хорош футбол, что в нем бывают такие неожиданности. Спорт, когда он по-настоящему большой, дарит такие сюрпризы. Понятно, что "Локомотив" не должен терять очки в матче с "Химками", если команда хочет бороться за чемпионство. Но опять же на них теперь все настраиваются особенно, даже с учетом молодого состава у Галактионова. "Химки" подготовились на совесть", - приводит слова Губерниева "ВсеПроСпорт".
Подмосковные "Химки" и московский "Локомотив" встретились друг с другом 19 октября в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Победу одержали красно-чёрные со счётом 2:0. Дубль оформил полузащитник Зелимхан Бакаев.
В результате "Химки" набрали 11 очков и поднялись на двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. У "Локомотива" в активе осталось 27 очков, и "железнодорожники" по итогам тура опустились на третью строчку, пропустив вперёд петербургский "Зенит".
Губерниев: "Локомотив" не должен терять очки в матче с "Химками", если команда хочет бороться за чемпионство
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу подмосковных "Химок" над московским "Локомотивом" в матче 12-го тура РПЛ сезона-2024/25 со счётом 2:0.
Фото: ФК "Химки"