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Логашов: "Химки" чуть воздуха набрали, но только чтобы потом опять в яму спуститься

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Бывший российский футболист Арсений Логашов высказался о подмосковных "Химках".
Фото: ФК "Химки"
"Химки" наконец-то что-то показали. Мирзов играл, Бакаев два забил. Думаю, что "Химки" чуть воздуха набрали, но только чтобы потом опять в яму спуститься", - цитирует Логашова "РБ Спорт".

Вчера, 19-го октября, подмосковные "Химки" на своем поле одержали победу над московским "Локомотивом" со счетом 2:0, дубль на свой счет записал экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Зелимхан Бакаев. После 12-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 11-ю набранными очками. "Локомотив" занимает 3-е место с 27-ю очками в своем активе.

Подмосковный клуб досрочно вышел из группы Кубка России, заняв третье место в квартете с "Ростовом", "Локомотивом" и "Оренбургом". "Химки" сыграют в плей-офф Пути регионов, а подопечные Михаила Галактионова гарантировали для себя выход с первого места и продолжат борьбу за трофей в Пути РПЛ.

Арсений Логашов Химки
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