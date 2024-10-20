"Так высоко подбрасывали Станковича, что потом могут не поймать. Футбол — не индивидуальный вид спорта, где готовятся к конкретным турнирам. У нас сезон идёт восемь месяцев, а на пике формы команда может продержаться месяц-полтора. Дальше неизбежен спад", - цитирует Титова "Чемпионат".
Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Вчера, 19-го октября, красно-белые на своем поле уступили "Краснодару" со счетом 0:3 в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
После 12-ти сыгранных туров "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 19-ю набранными очками в своем активе. Красно-белые досрочно заняли первое место в группе Кубка России и сыграют с "Ростовом" в плей-офф Пути РПЛ.
Титов: в "Спартаке" так высоко подбрасывали Станковича, что потом могут не поймать
Экс-игрок сборной России Егор Титов высказался о главном тренере "Спартака" Деяне Станковиче.
Фото: ФК "Спартак"