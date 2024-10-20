По информации источника, защитник самарцев Гленн Бейл приступит к тренировкам в общей группе на следующей неделе, однако не сможет сыграть в матче Кубка России с московским "Динамо".
В текущем сезоне Гленн Бейл провел за самарские "Крылья Советов" во всех турнирах 11 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего голландца в 2 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
После 11-ти сыгранных туров команда Игоря Осинькина располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 11 набранных очков.
Источник: Sport24.
Sport24: защитник "Крыльев Советов" Бейл вернется к тренировкам в общей группе на следующей неделе
Защитник "Крыльев Советов" Гленн Бейл вернется в общую тренировочную группу на следующей неделе.
Фото: ФК "Крылья Советов"