"Как так получилось? Когда было награждение за второе место, я уже ушел в аренду. Потом, когда я возвращался из аренды и просил медаль, мне говорили, что их уже нет. А потом, когда в "Пари НН" пришел из "Ростова" Никита Медведев, он сказал, что эти медали есть оказывается. Это та партия, которая с одной буквой "с" в слове Россия. Но мне без разницы. Я с радостью приму даже такую", - приводит слова Трошечкин "РБ Спорт".
Чемпионат России по футболу в сезоне-2015/16 выиграл московский ЦСКА, который за 30 туров набрал 65 очков. Второе место тогда занял "Ростов", который отстал от "армейцев" на 2 очка.
Александр Трошечкин был игроком "Ростова" в 2014-2019 гг. В сезоне-2015/16 полузащитнику было 19 лет. В составе основной команды южан он принял участие в одном матче чемпионата России - в матче 18-го тура с казанским "Рубином", выйдя на замену на 81-й минуте встречи.
Экс-игрок "Ростова" Трошечкин получил серебро спустя 8 лет
Полузащитнику нижегородского "Пари НН" Александру Трошечкину вручили серебряную медаль чемпионата России, которую он завоевал в составе "Ростова" в сезоне-2015/16.
Фото: "Пари НН"