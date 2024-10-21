"Судейских ляпов стало откровенно меньше. Есть тенденция к улучшению качества судейства в РПЛ, такой тренд точно присутствует. Но не берусь что-то говорить о конкретных судьях. По фамилиям я никого из них не знаю. Слежу за оценками Федотова, которые он дает. Думаю, он самый объективный специалист. Но чисто визуально претензий к судьям стало меньше", – приводит слова Колоскова Metaratings.
Напомним, в первых турах текущего сезона чемпионата России работа футбольных судей получала множество негативных оценок как от представителей клубов, так и от сторонних экспертов.
После 12 тура турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги с 30-ю очками возглавляет "Краснодар". Вслед за ним с отставанием в одно очко следует действующий чемпион страны петербургский "Зенит". На третьем месте располагается московский "Локомотив", который за 12 матчей набрал 27 очков.
Колосков: в РПЛ есть тенденция к улучшению качества судейства
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал оценку текущему уровню судейства в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25.
Фото: ФК "Ростов"