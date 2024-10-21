"И что значит отказ клуба?! Это не отказ "Спартака", а каких-то людей. Это я, что, должен после этого напрашиваться? Между прочим, я первый им отказал. Сказал: "Я в больнице, не могу приехать". А кому-то там сверху это не понравилось. Какая уже разница? И вообще — меня никто из клубов звать не должен! Ни "Сельта", никто! Что значит позовут? Они должны умолять, чтобы я пришел к ним!", - цитирует Мостового Sport24.
Ранее появилась информация, что московский "Спартак" отказался принимать на стажировку Александра Мостового. Бывший игрок сборной России обучается в академии РФС для получения тренерской лицензии с лета 2023 года. Сообщалось, что Мостовой пройдет стажировку в "Спартаке" во время октябрьской международной паузы, однако Мостовой попал в больницу прооперирован из-за камней в почках.
Московский "Спартак" этим летом возглавил Деян Станкович, ранее работавший в сербской "Црвене Звезде" и венгерском "Ференцвароше". После 12-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеют в своем активе 19 набранных очков.
Мостовой - об отмене стажировки в "Спартаке": клубы должны умолять, чтобы я пришел к ним!
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о срыве стажировки в московском "Спартаке".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ