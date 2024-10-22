"Мне не нравится идея объединения чемпионатов России и Беларуси. Не вижу никаких перспектив. Уровень РПЛ упадет, если произойдет данное объединение", - сказала Смородская.
Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев в СМИ высказался за объединение чемпионатов, но с одной оговоркой - чтобы это пошло на пользу футболу. Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук не исключил возможность участия в российском чемпионате одного клуба из Белоруссии по примеру хоккейного клуба "Динамо Минск", который выступает в Континентальной хоккейной лиге.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: уровень РПЛ упадет, если произойдет объединение чемпионатов России и Белоруссии
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался об идеи объединения российских и белорусских чемпионатов.
Фото: ФК "Локомотив"