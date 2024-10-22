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Смородская: уровень РПЛ упадет, если произойдет объединение чемпионатов России и Белоруссии

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская высказался об идеи объединения российских и белорусских чемпионатов.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мне не нравится идея объединения чемпионатов России и Беларуси. Не вижу никаких перспектив. Уровень РПЛ упадет, если произойдет данное объединение", - сказала Смородская.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев в СМИ высказался за объединение чемпионатов, но с одной оговоркой - чтобы это пошло на пользу футболу. Министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук не исключил возможность участия в российском чемпионате одного клуба из Белоруссии по примеру хоккейного клуба "Динамо Минск", который выступает в Континентальной хоккейной лиге.

Источник: "РБ Спорт"

Ольга Смородская
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