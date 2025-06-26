- С турецкими клубами невозможно сказать точно, близка ли сделка к завершению или нет. Там все нестабильно. Мы ведем переговоры с несколькими турецкими командами. Но больше ничего конкретного на сегодняшний день сказать не могу.
Напомним, вчера, 25 июня, московский ЦСКА официально объявил о том, что полузащитник Рифат Жемалетдинов покидает клуб в связи с истечением контракта.
Жемалетдинов перебрался в стан "армейцев" летом прошлого года, покинув в качестве свободного агента столичный "Локомотив". В составе красно-синих 28-летний атакующий хавбек провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи на партнеров.
Источник: "СЭ"
Агент Жемалетдинова: ведем переговоры с турецкими командами
Агент экс-хавбека ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев сообщил о переговорах с клубами из Турции.
Фото: ПФК ЦСКА