Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Интер
2 - 0 2 0
Ривер ПлейтЗавершен
Урава Ред Даймондс
0 - 4 0 4
МонтеррейЗавершен
Ювентус
22:00
Манчестер СитиНе начат
Видад
22:00
Аль-АйнНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
0 - 1 0 1
СоколЗавершен
Динамо
19:00
2DROTSНе начат

Агент Жемалетдинова: ведем переговоры с турецкими командами

Агент экс-хавбека ЦСКА Рифата Жемалетдинова Владимир Кузьмичев сообщил о переговорах с клубами из Турции.
Фото: ПФК ЦСКА
- С турецкими клубами невозможно сказать точно, близка ли сделка к завершению или нет. Там все нестабильно. Мы ведем переговоры с несколькими турецкими командами. Но больше ничего конкретного на сегодняшний день сказать не могу.

Напомним, вчера, 25 июня, московский ЦСКА официально объявил о том, что полузащитник Рифат Жемалетдинов покидает клуб в связи с истечением контракта.

Жемалетдинов перебрался в стан "армейцев" летом прошлого года, покинув в качестве свободного агента столичный "Локомотив". В составе красно-синих 28-летний атакующий хавбек провел 29 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 4 голевые передачи на партнеров.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится