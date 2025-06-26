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Президент "Урала" Иванов - о Селихове: ведем переговоры

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, как идут переговоры о продлении контракта с вратарем команды Александром Селиховым.
Фото: ФК "Урал"
“Мы хотим сохранить Селихова. Какой его настрой? Мы общались. У нас есть определенные договоренности и разговоры с Александром. Ведем переговоры", — приводит слова Иванова "СЭ".

Контракт 31-летнего Александра Селихова со "шмелями" истекает в конце июня. Вратарь присоединился к "Уралу" после того, как покинул московский "Спартак" зимой 2025 года, став свободным агентом. В сезоне-2024/25 он провел за екатеринбургский клуб 8 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 11 голов и 2 раза оставил ворота "сухими".

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