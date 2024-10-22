"Но не думаю, что и Семак может быть доволен игрой, хотя вроде бы победили. Он не рискнул активно выпускать молодёжь на поле, можно было только ухудшить ситуацию. Но и имеющийся состав не впечатлял. Вообще, если не знать, что это "Зенит" на поле, можно было бы сказать, что "Факел" играет с более слабой командой. Гости провели посредственный мяч", - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.
22 октября воронежский "Факел" и петербургский "Зенит" встретились друг с другом в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25. Встреча, которая проходила в Воронеже, завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на 44-й минуте забил Александр Ерохин.
Таким образом, "Зенит" набрал 16 очков и занял первое место в группе D. У "Факела" в активе осталось 3 очка, с которыми воронежцы остались на последнем месте в квартете и завершили своё выступление в турнире.
Бубнов: состав "Зенита" не впечатлял, провели посредственный мяч
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу петербургского "Зенита" над воронежским "Факелом" в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (1:0).
Фото: ФК "Зенит"