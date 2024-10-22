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Тренер "Спартака": мы довольны, команда должна была отреагировать на поражение от "Краснодара"

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Тренер московского "Спартака" Ненад Сакич прокомментировал победу своей команды над махачкалинским "Динамо" в Кубке России со счётом 1:0.
Фото: ФК "Спартак"
"Понимали, что матч будет непростым. Играть в гостях против "Динамо" всегда непросто для любого соперника. Тем не менее, ребята хорошо себя показали и добились результата. Команда должна была отреагировать на поражение в матче с "Краснодаром". Поэтому сегодня мы довольны. Ребята выполнили свою задачу. Необходимо было добыть результат", — приводит слова Сакича "Матч ТВ".

Московский "Спартак" 22 октября в Каспийске в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встретился с махачкалинским "Динамо". Матч завершился победой гостей с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в игре на 49-й минуте забил Даниил Зорин.

Благодаря этой победе москвичи набрали 15 очков и завершили групповой этап на первом месте в группе А. На стадии 1/4 финала Пути РПЛ красно-белые сыграют с "Ростовом". Матчи данной стадии Кубка России запланированы на ноябрь.

Спартак Динамо Мх Кубок России
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