"Рано говорить о том, что он может уехать за границу, ему нужно еще здесь поиграть. Но парень очень талантливый, это факт. Футбольным умом он мне напоминает Аршавина. Громкое сравнение, но парень очень светлый и соображающий. Приятно, что у нас появился такой бриллиант, но ему нужно очень много работать, чтобы через ближайшие несколько лет отправиться за рубеж, причем в сильный клуб", - приводит слова Губерниева "ВсеПроСпорт".
Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, где отметился 7 голами, 6 голевыми передачами и 3 жёлтыми карточками, а также в 3 матчах Кубка России, но там результативные действия не совершал.
Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость атакующего полузащитника составляет 5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.
Андрей Аршавин - бывший капитан сборной России. В течение своей карьеры (в 1999-2018 гг.) выступал в составе таких клубов, как петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарская "Кубань", казахстанский "Кайрат".
Губерниев: Батраков футбольным умом мне напоминает Аршавина
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о яркой игре полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"