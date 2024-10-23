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Губерниев: Батраков футбольным умом мне напоминает Аршавина

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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о яркой игре полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Рано говорить о том, что он может уехать за границу, ему нужно еще здесь поиграть. Но парень очень талантливый, это факт. Футбольным умом он мне напоминает Аршавина. Громкое сравнение, но парень очень светлый и соображающий. Приятно, что у нас появился такой бриллиант, но ему нужно очень много работать, чтобы через ближайшие несколько лет отправиться за рубеж, причем в сильный клуб", - приводит слова Губерниева "ВсеПроСпорт".

Алексей Батраков является воспитанником московского "Локомотива". В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, где отметился 7 голами, 6 голевыми передачами и 3 жёлтыми карточками, а также в 3 матчах Кубка России, но там результативные действия не совершал.

Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость атакующего полузащитника составляет 5 млн евро. Его действующее соглашение с московским клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года.

Андрей Аршавин - бывший капитан сборной России. В течение своей карьеры (в 1999-2018 гг.) выступал в составе таких клубов, как петербургский "Зенит", лондонский "Арсенал", краснодарская "Кубань", казахстанский "Кайрат".

Дмитрий Губерниев Алексей Батраков Локомотив Андрей Аршавин
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