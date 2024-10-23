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Созин - об "Ахмате": увольнять Ташуева неправильно, дело не в тренере уже

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Футбольный эксперт Андрей Созин поделился своим мнением о текущем выступлении в чемпионате России грозненского "Ахмата".
Фото: РФК "Ахмат"
"Будет неправильно увольнять Ташуева. Нельзя же меня тренера каждые 3 месяца, добра так не будет. Дайте хотя бы доработать Ташуеву. В этом и вся проблема. Пока "Ахмат" выглядит самой слабой командой в РПЛ — это факт. Кто в этом виноват — Адиев, Ташуев, Ромащенко и опять Ташуев? Мне кажется, дело не в тренере уже. Состав "Ахмата" несопоставим с РПЛ", - приводит слова Созина Legalbet.

Грозненский "Ахмат" за 12 матчей не одержал ни одной победы, набрал всего 6 очков и расположился на последней, шестнадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от зоны стыковых матчей на данный момент составляет 4 очка. После 7-го тура Российской Премьер-Лиги в чеченском клубе уже произошла тренерская перестановка: вместо Магомеда Адиева пост главного тренера команды занял Сергей Ташуев.

В следующем туре "Ахмат" 26 октября на выезде сыграет против "Ростова". Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Андрей Созин Ахмат Сергей Ташуев
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