"Во-первых, рейтинговые очки назначаются за матчи, которые согласованы ФИФА и конфедерациями. Эти же матчи представляют наибольший интерес для болельщиков и футболистов. Для нас важно поддержание рейтинга и улучшение позиций в нем. Во-вторых, за эти игры осуществляется выплата за медиаправа, за спонсорские контракты", - приводит слова Митрофанова "СЭ".
Последний товарищеский матч сборная России провела 5 сентября против сборной Вьетнама и одержала победу со счётом 3:0. Следующие две игры были отменены: матч со сборной Таиланда 7 сентября - из-за неблагоприятных погодных условий, матч со сборной Пакистана 11 октября - из-за отказа пакистанской стороны.
Во время ноябрьского учебно-тренировочного сбора ожидается, что национальная команда под руководством Валерия Карпина встретится со сборными Брунея (15 ноября) и Сирии (19 ноября).
"Рейтинговые очки и выплата за медиаправа". В РФС объяснили отказ сборной России от игр против Медиалиги и клубов РПЛ
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему сборной России организуют матчи только против официальных сборных, а не медийных команд и клубов РПЛ.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу