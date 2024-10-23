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Бывший футболист Мор - о вингере "Спартака" Бонгонде: это игрок для команды, борющейся за выживание

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Бывший футболист Эдуард Мор дал свой комментарий по поводу возможного ухода из "Спартака" нападающего Тео Бонгонды.
Фото: ФК "Спартак"
Ранее в СМИ была информация, что зимой красно-белые намерены продать 28-летнего футболиста, перешедшего в клуб летом прошлого года за 7,5 млн евро.

- Уход Бонгонды не будет потерей для "Спартака". Надо его продавать. Это игрок какого-то одного момента. Он где-то выстрелит, а потом три игры его не видно на поле. Многие им сначала восхищались, но я не восхищался.

Это идеальный игрок для команды, которая борется за выживание, как это было у него в Испании, - передает слова Мора "Чемпионат".

В текущем сезоне РПЛ Бонгонда сыграл во всех 12 матчах за "Спартак" в РПЛ, но не смог отличиться. В активе футболиста две результативные передачи и одна желтая карточка.

Трансферная стоимость Бонгонды оценивается в пять миллионов евро, трудовой договор игрока с красно-белыми действует до 30 июня 2027 года.

Эдуард Мор Тео Бонгонда Спартак
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