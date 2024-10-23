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Аршавин: уверен, что на матч сборной России с легионерами РПЛ придет полный стадион

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Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин выразил уверенность в том, что на матч национальной команды с легионерами РПЛ придет большое количество людей.
Фото: РФС
- Было бы интересно увидеть игру против Клаудиньо, Вендела и остальных? Мне было бы интересно. Необязательно звать туда только Клаудиньо, Вендела. Просто хочется, чтобы собрали сильнейших легионеров и сыграли такой матч. Уверен, что придёт полный стадион и будет праздник, - передает слова Аршавина "РБ Спорт".

На данный момент российская национальная команда не проводит официальные матчи из-за запрета со стороны ФИФА. Сборная России в сентябре с крупным счетом обыграла Вьетнам, забив три безответных мяча.

В октябре сборная не смогла найти себе соперников и провела только тренировочный сбор. Ожидается, что в следующем месяце команда Валерия Карпина сыграет с Сирией.

Андрей Аршавин Сборная России
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