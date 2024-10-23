"Есть клубы, которые обозначают строго 10% от суммы трансфера. А бывают клубы, с которыми ты изначально обговорил другой процент. Процент от зарплаты? Тут тоже принято 10%, но иногда может быть и 5%, если речь о какой-то действительно большой зарплате. Хотя я считаю, что как ты получал 10%, так и должен получать дальше", - приводит слова Чельцова "Чемпионат".
Дмитрию Чельцову 31 год. Он был воспитанником московского "Локомотива", проходил стажировку во французском "Лионе", но закончил карьеру профессионального футболиста и стал заниматься агентской деятельностью. Он, в частности, занимался переходом вратаря московского "Спартака" Антона Митрюшкина в швейцарский "Сьон", трансфером Йоана Молло из французского "Сент-Этьена" в самарские "Крылья Советов" и др.
Агент Чельцов: принято получать 10% от трансфера и зарплаты футболистов
Футбольный агент Дмитрий Чельцов рассказал, какой процент от трансфера и зарплаты футболистов принято брать в агентской среде.
Фото: ФК "Ростов"