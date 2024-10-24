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Семшов: пока Артур не нашел себя в "Зените". Он не может выдержать уровень конкуренции в команде

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Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре бразильского легионера "Зенита" Артура.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Теперь "Зенит" будет оценивать, сможет ли Артур помочь в дальнейшем. Он проводил отличные игры за команду, забивал важные мячи. Пока Артур не нашел себя в "Зените" и не стал игроком основного состава. Были большие надежды на него. Может, он не может выдержать уровень конкуренции в "Зените", - заявил Семшов.

"Зенит" приобрел Артура в январе текущего года у бразильского "Палмейраса". Сумма сделки, по данным СМИ, составила 15 миллионов евро. В текущем сезоне на счету 26-летнего вингера 14 матчей за сине-бело-голубых в РПЛ, Кубке и Суперкубке России. В них футболист отметился 3-мя голами и 5-ю результативными передачами.

Ранее в прессе появилась информация о возможном уходе Артура из "Зенита" в ближайшее трансферное окно. По данным источников, услуги игрока были предложены бразильским клубам "Фламенго" и "Крузейро". Сообщается, что обе команды заинтересованы в приглашении Артура.

Источник: "РБ Спорт"

Игорь Семшов Зенит Артур Виктор Гимарайнс
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