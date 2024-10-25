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"Может, найдет себя в новой должности". В Госдуме готовы позвать Александра Мостового на стажировку

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Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов заявил о готовности позвать экс-игрока сборной России по футболу Александра Мостового на стажировку.
Фото: ФК "Спартак"
"Конечно, готовы позвать Мостового на стажировку в Госдуму. Чего не позвать талантливых людей? Всегда с радостью будем готовы его видеть, пообщаемся. Может, человек найдет себя в новой роли, новой должности. У нас много депутатов занимаются спортом, есть спорткомитет, думаю, он найдет себе применение в рамках стажировки", - приводит слова Милонова "РБ Спорт".

Александр Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии. Обучение включает в себя, помимо прочего, стажировку. Ее 56-летний экс-капитан сборной России планировал пройти в московском "Спартаке".

Но сначала он попал в больницу в связи с обострением мочекаменной болезни, а затем уже сам клуб в одностороннем порядке отменил стажировку. По информации СМИ, причиной отмены является недовольство в "Спартаке" комментариями Мостового о его главном тренере команды Деяне Станковиче.

Виталий Милонов Александр Мостовой
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