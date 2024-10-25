"У Виллиана контракт со "Спартаком" и он счастлив в России. Все новости о том, что он хочет вернуться в Испанию - неправда", - сказал агент.
Ранее в испанской прессе появилась информация о том, что Виллиан хочет вернуться в Испанию, потому что недоволен своим игровым времени в московском клубе. Сообщалось, что в услугах 32-летнего форварда заинтересован "Лас-Пальмас".
Виллиан Жозе присоединился к "Спартаку" в летнее трансферное окно, перейдя из испанского "Бетиса", по информации портала Transfermarkt, стоимость трансфера составила 2 миллиона евро. Бразильский нападающий за 11 матчей за красно-белых забил один гол, его контракт действует до лета 2026 года.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Виллиана Жозе: слухи о том, что он хочет уехать из "Спартака" в Испанию - неправда
Агент Николо Аркури Джуниор, представляющий интересы нападающего "Спартака" Виллиана Жозе, опроверг информацию о том, что игрок хочет вернуться в Испанию.
Фото: ФК "Спартак"