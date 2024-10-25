"Логично, что раньше лига была сильнее, это связано с происходящими сейчас событиями. Продолжается отстранение от еврокубков. Но моё мнение - РПЛ остаётся сильным чемпионатом, РПЛ по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках", - сказал Илич.
Сербский специалист Саша Илич в октябре был уволен с поста главного тренера "Пари НН", в команду его пригласили в мае. В 11 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона нижегородцы под руководством серба набрали 11 очков и на тот момент занимали 11-е место в турнирной таблице.
В последней игре перед увольнением "Пари НН" сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (2:2), уйдя от поражения на последних минутах встречи. После этого матча Илича уволили, сейчас главным тренером нижегородского клуба является белорусский специалист Виктор Гончаренко.
Источник: "РБ Спорт"
Саша Илич: РПЛ сейчас находится примерно на одинаковом уровне с чемпионатом Греции
Бывший тренер "Пари НН" Саша Илич оценил уровень Российской Премьер-Лиги после отстранения российских клубов от игр в европейских турнирах.
Фото: "Пари НН"