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Саша Илич: РПЛ сейчас находится примерно на одинаковом уровне с чемпионатом Греции

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Бывший тренер "Пари НН" Саша Илич оценил уровень Российской Премьер-Лиги после отстранения российских клубов от игр в европейских турнирах.
Фото: "Пари НН"
"Логично, что раньше лига была сильнее, это связано с происходящими сейчас событиями. Продолжается отстранение от еврокубков. Но моё мнение - РПЛ остаётся сильным чемпионатом, РПЛ по уровню выше сербской и болгарской лиг, где я работал, и сейчас находится примерно на одинаковом уровне с Грецией, от которой несколько команд стабильно неплохо выступают в еврокубках", - сказал Илич.

Сербский специалист Саша Илич в октябре был уволен с поста главного тренера "Пари НН", в команду его пригласили в мае. В 11 матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона нижегородцы под руководством серба набрали 11 очков и на тот момент занимали 11-е место в турнирной таблице.

В последней игре перед увольнением "Пари НН" сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" (2:2), уйдя от поражения на последних минутах встречи. После этого матча Илича уволили, сейчас главным тренером нижегородского клуба является белорусский специалист Виктор Гончаренко.

Источник: "РБ Спорт"

Саша Илич
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