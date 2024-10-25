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Борис Игнатьев: ЦСКА выглядит более чем уверенно в последних матчах. Николич полностью освоился в команде

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Российский тренер Борис Игнатьев оценил прогресс московского ЦСКА в последних матчах.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"ЦСКА выглядит более чем уверенно в последних матчах. Похоже, что Николич полностью освоился в команде и теперь "армейцы" будут потихоньку добирать очки, которые на страте сезоны были упущены. ЦСКА может стать темной лошадкой в чемпионской гонке. Интрига, конечно, в этом сезоне РПЛ радует", - заявил Игнатьев.

Московский ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ после 12-ти туров. В активе "армейцев" 23 набранных очка. В 11-ти последних матчах в Премьер-лиге и Кубке России красно-синие одержали 9 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. С лета текущего года команду возглавляет сербский специалист Марко Николич.

В рамках 13-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет с "Факелом". Игра пройдет в Москве. Дата проведения матча - суббота, 26-го октября.

Источник: "РБ Спорт"

Борис Игнатьев ЦСКА Марко Николич
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