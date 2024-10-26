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В РФС не рассматривают варианты на замену главному тренеру сборной России Валерию Карпину

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о текущем сотрудничестве с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу
"Никакие варианты на замену Карпину мы не рассматриваем. Несостоявшийся матч с Пакистаном никак не повлиял на наше с ним сотрудничество, каких-то дополнительных условий Валерий Георгиевич после этой ситуации не выдвигал. Проведём два матча в ноябре, а также другие встречи в следующем году, по которым есть договорённости. Готовить сборную России к этим матчам будет Валерий Карпин. Если бы у него была неудовлетворённость от работы или другие планы, уверен, он бы об этом сообщил", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. С тех пор национальная команда под его руководством провела 18 матчей, в которых одержала 12 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение (разница мячей составляет 40:6). В июне этого года РФС сообщил о продлении контракта с 55-летним специалистом до июля 2028 года.

На 11 октября был запланирован товарищеский матч со сборной Пакистана, но он не был проведён из-за отказа пакистанской стороны.

В ноябре у сборной России запланировано проведение двух товарищеских матчей. 15-го числа в Краснодаре состоится игра против сборной Брунея. 19-го числа в Сочи пройдёт встреча с командой Сирии.

Александр Дюков Валерий Карпин Сборная России РФС
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