"Виллиан только сегодня вылетает в Россию, матч с "Факелом» он пропускает", — приводит слова представителя агентства "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что у Виллиана Роши родился ребенок, в связи с чем "армейцы" отпустили защитника на родину в Бразилию.
В текущем сезоне 29-летний футболист, который выступает за ЦСКА с сентября 2022 года, принял участие в 15 официальных матчах, в которых сделал 2 голевые передачи и получил 4 жёлтые карточки.
Матч 13-го тура между ЦСКА и воронежским "Факелом" состоится 26 октября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена". Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
Защитник ЦСКА Роша пропустит матч 13-го тура РПЛ с "Факелом"
Представитель агентства Sferico Sports Management рассказал о текущем месторасположении защитника московского ЦСКА Виллиана Роши.
Фото: ПФК ЦСКА