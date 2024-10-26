"Кто больший фаворит на словах, не имеет значения. "Локомотив" вполне может обыграть "Зенит" и бороться за чемпионство. Я очень верю в команду Юрия Нагорных: там блестящий менеджмент, хороший тренер, который умеет работать с молодёжью. Про "Зенит" и говорить нечего — это просто флагман, там многое близко к идеальному, если не идеально. Пусть играют, а победит сильнейший", – приводит слова Губерниева Metaratings.
"Зенит" (Санкт-Петербург) и "Локомотив" (Москва) встретятся друг с другом 27 октября на домашнем стадионе сине-бело-голубых "Газпром Арена" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Матч обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Текстовую трансляцию игры будет вести Rusfootball.info.
В турнирной таблице чемпионата России команды расположены на соседних позициях: "Зенит" занимает второе место (29 очков), "Локомотив" занимает третье место (27 очков),
Губерниев: "Зенит" — это просто флагман, там многое близко к идеальному, если не идеально
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом".
Фото: ФК "Зенит"