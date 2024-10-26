Встреча лидирующих команд пройдет в воскресенье, 27 октября, начало матча - в 19:30 мск.
- Матч лидеров, будет очень интересно. Неважно, кто и как выступил до этого, хотя преимущество будет у "Зенита", который играет дома. У "Локомотива" же был трудный выезд в Ростов. Основа на кубковый матч - это не наказание. Михаил Михайлович всё сделал правильно, потому что две игры в неделю - это хороший цикл, - цитирует Гришина "Чемпионат".
Клуб с берегов Невы в 12 турах набрал 29 баллов и идет вторым в таблице, отставание от лидера РПЛ "Краснодара" составляет одно очко. "Локомотив" с 27 очками располагается на третьей строчке.
Напомним, "Локомотив" в предыдущем туре проиграл в гостях "Химкам", пропустив два безответных мяча. "Зенит" же в 12-м туре РПЛ разгромил на выезде "Акрон" со счетом 5:0.
Бывший футболист Гришин: у "Зенита" будет преимущество в игре с "Локомотивом"
Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин высказался перед игрой 13-го тура РПЛ, в котором "Зенит" на своем поле примет "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"