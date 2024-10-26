- Наверное, "Зенит" в любой игре всегда будет фаворитом, не важно, с кем - с "Краснодаром", "Локомотивом". Не знаю, как на "Локомотиве" скажется последняя неудачная игра с "Химками": ребята молодые, как они пережили это поражение. Важно понимать, с каким настроем они выйдут, - передает слова Логашова "РБ Спорт".
Напомним, в 12-м туре РПЛ "Локомотив" в гостях играл с "Химками" и пропустил два безответных мяча. В активе коллектива Михаила Галактионова 27 баллов и третья строчка в таблице, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
У "Зенита" в активе 29 очков и второе место в РПЛ. В последнем туре сине-бело-голубые на выезде встречались с "Акроном" и разгромили соперников со счетом 5:0.
Матч "Зенит" - "Локомотив" пройдет 27 октября, старт игры запланирован на 19:30 мск.
Экс-защитник "Локомотива" Логашов: наверное, "Зенит" в любой игре всегда будет фаворитом
Арсений Логашов, в прошлом футболист "железнодорожников", высказался перед матчем 13-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
Фото: Официальный сайт РПЛ