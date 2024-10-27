"Спартак" — фаворит в матче с "Пари НН" только по составу. Недавно увиделся с командой на просмотре фильма про Федора Черенкова. Надеюсь, их впечатлила эта картина. Что касается нижегородцев, то они хорошо выглядели с "Краснодаром". Завтра красно-белым будет нелегко. Главное, чтобы "Спартак" забил, а то будут мучиться", - приводит слова Шавло "РБ Спорт".
Московский "Спартак" 27 октября в матче 13-го тура чемпионата России сезона-2024/25 в Нижнем Новгороде сыграет против "Пари НН". Начало встречи запланировано на 14:15 по московскому времени. Текстовая трансляция данной игры будет организована на Rusfootball.info.
На данный момент команда Деяна Станковича, набрав в 12 матчах 19 очков, занимает шестое место в турнирной таблице. У их соперника по предстоящему матчу - "Пари НН" - в активе находится 12 очков, которые позволяют команде Виктора Гончаренко в настоящее время располагаться на двенадцатой строчке.
Шавло: главное, чтобы "Спартак" в матче с "Пари НН" забил, а то будут мучиться
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Сергей Шавло высказался о предстоящем матче красно-белых в 13-го туре РПЛ с нижегородским "Пари НН".
Фото: ФК "Спартак"