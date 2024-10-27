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Орещук: вопрос чемпионства для "Спартака" закрыт, будет борьба за топ-3

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Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал перспективы Деяна Станковича во главе московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Вопрос чемпионства для "Спартака" закрыт, будет борьба за топ-3. Будет неправильно если уволят Станковича, нужно дать ему цикл провести. Если Абаскаль в свое время потерял контакт над командой, то у Станковича он есть. Я бы не стал делать резких движений. Если команда будет на седьмом-восьмом месте, то его надо убирать. А если войдут в топ-5, то надо дать еще шанс", — приводит слова Орещука "РБ Спорт".

Московский "Спартак" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 12 туров набрал 19 очков. На данный момент красно-белые отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 очков, а отставание от московского "Локомотива", который сейчас располагается на третьем месте, составляет 8 очков.

В 13-м туре команда Деяна Станковича сыграет против нижегородского "Пари НН". Главный судья Владимир Москалёв должен дать стартовый свисток в этом матче в 14:15 по московскому времени. За событиями этой игры можно будет следить по текстовой трансляции, которую будет вести Rusfootball.info.

Роман Орещук Спартак Деян Станкович
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