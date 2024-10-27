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Булыкин: "Ахмат" - опытный боец, команда должна быть выше в таблице

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о первой победе "Ахмата" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Вчера, 26 октября, состоялась встреча 13-го тура РПЛ между "Ростовом" и "Ахматом", игра завершилась победой грозненского коллектива со счетом 3:2.

- Первая победа "Ахмата" в РПЛ придаст команде психологическую мотивацию. "Ахмат" - опытный боец, команда должна быть выше. Главная задача - остаться в РПЛ, - цитирует Булыкина "Чемпионат".

Благодаря вчерашней победе "Ахмат" ушел с последнего места в таблице. В активе команды Сергея Ташуева стало девять очков и 15-я строчка в РПЛ. В следующем туре грозненцы при своих болельщиках встретятся с "Пари НН".

Дмитрий Булыкин Ахмат Ростов
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