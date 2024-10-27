"Пятое место — потолок нынешнего "Спартака". Это максимум. Если повезет, то станут третьими. Но попадание в топ-3 будет чудом. Выше им не прыгнуть в этом сезоне 100%. Наиболее вероятно, что красно-белые финишируют шестыми. "Динамо" и ЦСКА смотрятся предпочтительнее", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Сегодня, 27-го октября, московский "Спартак" сыграет на выезде с "Пари НН" в 13-м туре чемпионата России, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. После 12-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 набранных очков.
Красно-белые заняли первое место в группе А Кубка России, напомним, что "Спартак" играл в одном квартете с московским и махачкалинским "Динамо", а также с "Крыльями Советов". В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России красно-белые сыграют с "Ростовом".
Канчельскис: пятое место - потолок нынешнего "Спартака". Попадание в топ-3 - будет чудом
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"