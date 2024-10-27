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Агент Ходжи: Велдин великолепно адаптировался в "Рубине", ему нравится Россия

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Футбольный агент Данко Дикич, представляющий интересы футболиста "Рубина" Велдина Ходжи, высказался об адаптации своего клиента в России.
Фото: ФК "Рубин"
"Велдин великолепно адаптировался в "Рубине", он очень счастлив в клубе, в восторге от Казани, ему нравится Россия. Все просто великолепно. Он чувствует себя там своим, в клубе все очень профессионально", - цитирует Дикича "РБ Спорт".

Велдин Ходжа перешел в казанский "Рубин" из хорватской "Риеки" в летнее трансферное окно за 2 миллиона евро и подписал контракт до лета 2028 года. В текущем сезоне полузащитник провел за казанский клуб во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 3,5 миллионов евро.

Сегодня, 27-го октября, казанский "Рубин" одержал выездную победу над "Оренбургом" со счетом 2:1 в 13-м туре РПЛ. Ходжа записал на свой счет дубль.

Рубин Велдин Ходжа
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