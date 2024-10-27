"Где Жозе? Может, кто-то, наконец, задаст этот вопрос спортивному директору? Или только клубные рыла в телеге будут рассказывать, как уверенно победил "Спартак"? Вопрос на засыпку: одной мне кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?" – приводит слова Салиховой Metaratings.
Виллиан Жозе пополнил состав московского "Спартака" в июне 2024 года. С тех пор 32-летний бразильский нападающий 11 раз появлялся на поле в официальных играх, в которых забил один гол.
Манфред Угальде стал игроком московского "Спартака" в январе 2024 года. С тех пор 22-летний нападающий сборной Коста-Рики принял участие в 32 официальных матчах, в которых забил 8 голов и отдал 1 голевую передачу.
Зелимхан Бакаев является воспитанником академии московского "Спартака". В составе основной команды атакующий полузащитник принял участие в 105 официальных матчах, в которых он забил 14 голов и отдал 29 голевых передач. Летом 2022 года он перешёл в петербургский "Зенит", а сейчас он арендован подмосковными "Химками".
Зарема Салихова: мне одной кажется, что даже Бакаев сильнее Угальде?
Зарема Салихова, жена экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, подвергла критике трансферную политику красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"