"Мне непонятна роль испанских тренеров в нашем чемпионате. Что они делают в нашем футболе? Пока не вижу, чтобы где-то получалось хорошо или выделялись. Эмери? Ему не дали шанса. Но, наверное, он и характер свой не проявил тогда. Может быть, работая за бугром, столько характера не надо проявлять, сколько у нас. Не вижу смысла приглашать испанцев. Не такие они квалифицированные специалисты", — приводит слова Первака Legalbet.
В настоящее время в Российской Премьер-Лиге главным тренером футбольного клубов работает один испанец - это 48-летний Франк Артига в "Химках". Он был назначен на эту должность в июне 2024 года. Ранее он тренировал московскую "Родину".
В текущем сезоне чемпионата России "Химки" за 13 туров набрали 11 очков и на данный момент расположились на тринадцатой строчке в турнирной таблице. В Кубке России подмосковный коллектив на групповом этапе Пути РПЛ за 6 матчей набрал 5 очков, занял 3-е место в группе В и продолжит выступление в турнире на 1-м этапе 1/4 финала Пути регионов.
Первак: испанские тренеры - не такие квалифицированные специалисты. Не вижу смысла их приглашать
Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Первак расскрыл своё отношением к испанским тренерам, работающим в России.
Фото: ФК "Химки"