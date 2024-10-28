Экс-форвард сборной Белоруссии Сергей Корниленко, занимающий пост спортивного директора "Крыльев Советов", близок к уходу из самарского клуба. Как сообщает "Чемпионат", стороны в данный момент занимаются обсуждением условий разрыва контракта. В должности спортивного директора "Крыльев" Корниленко работает с лета 2020-го года.
Напомним, ранее сообщалось, что Корниленко и главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин могли покинуть клуб, а на их места собирались пригласить экс-наставника "Балтики" Сергея Игнашевича и спортивного директора калининградцев Армена Маргаряна. Напомним, отставку Осинькина опроверг Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после встречи с представителями клуба.
"Чемпионат": "Крылья Советов" и Сергей Корниленко ведут переговоры о расторжении контракта
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко может покинуть свой пост.
Фото: ПФК "Крылья Советов" ВКонтакте