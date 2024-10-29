- Я рад, что Игорь Витальевич остался в "Крыльях". Рад, что у них хороший штаб, хорошая связка с Корниленко. Сергей — большой профессионал. Знаю, что он погружен в результаты клуба. Желаю им отличной работы и удачи.
Напомним, "Крылья Советов" неудачно начали текущий сезон, что вызвало разговоры о возможной отставке главного тренера Игоря Осинькина. Однако руководство клуба решило дать тренеру возможность доработать до конца сезона, чтобы он мог исправить ситуацию.
На данный момент команда Осинькина набрала 12 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей самарцев отделяет всего одно очко.
Источник: "Чемпионат"
Мусаев: я рад, что Осинькин остался в "Крыльях Советов". У них хорошая связка с Корниленко
Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что рад тому, что Игорь Осинькин остался главным тренером "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"