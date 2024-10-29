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Радимов: мне не очень нравится то, как ведет себя Николич, его прямо "колбасит"

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Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о поведении главного тренера ЦСКА Марко Николича.
Фото: ЦСКА
"Мне не очень нравится то, как ведет себя тренер Николич. На вопрос про синяк под глазом он как-то резко отреагировал, на журналистов накинулся. Он таким не был в "Локомотиве", был хорошим дядькой, спокойным. Тут его прямо "колбасит", он кидается на всех. И на своих футболистов в прессе я никогда не слышал, чтобы он ругался", - сказал Радимов.

Марко Николича назначили на пост главного тренера ЦСКА перед началом нынешнего сезона. После 13 туров "армейцы" занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды 24 набранных очка, отставание от первого места составляет 9 баллов.

В прошедшей игре против ЦСКА дома сыграл вничью 0:0 с воронежским "Факелом", в 14-м туре подопечные Марко Николича встретятся с московским "Спартаком", матч пройдет на домашнем стадионе "армейцев" 2 ноября, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Марко Николич Владислав Радимов
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