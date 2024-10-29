Матвей Сафонов был включен в расширенный список сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого планируется проведение двух товарищеских матча: 15 ноября в Краснодаре против сборной Брунея и 19 ноября в Волгограде против сборной Сирии.
На последний сбор в октябре 25-летний вратарь вызов не получил. По информации СМИ, юристы голкипера, который выступает во французском "ПСЖ", рекомендовали ему не приезжать в Россию, так как у него имеется непогашенная задолженность по алиментам перед бывшей супругой и дочерью.
Источник: "ВсеПроСпорт"
Источник: тренеры сборной России примут решение о вызове Сафонова на следующей неделе
По информации СМИ, тренерский штаб сборной России по футболу примет решение о вызове вратаря французского "ПСЖ" Матвея Сафонова на ноябрьский учебно-тренировочный сбор на следующей неделе.
Фото: РФС