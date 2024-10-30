Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Шинник
17:45
ЧайкаНе начат
Сочи
20:00
Спартак КостромаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
ИнтерНе начат
Венеция
20:30
УдинезеНе начат
Аталанта
22:45
МонцаНе начат
Ювентус
22:45
ПармаНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Брайтон
22:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
22:45
ЛестерНе начат
Астон Вилла
22:45
Кристал ПэласНе начат
Престон Норт Энд
22:45
АрсеналНе начат
Ньюкасл
22:45
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
23:15
Манчестер СитиНе начат

Источник: агент Мартинса ищет своему клиенту варианты для перехода из "Спартака"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По информации СМИ, агент футболиста "Спартака" Кристофера Мартинса ищет своему клиенту варианты для перехода из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что к люксембургскому полузащитнику в настоящее время проявляют интерес футбольные клубы из Испании, но пока конкретных предложений сделано не было.

Кристофер Мартинс является игроком московского "Спартака" с июня 2022 года. В текущем сезоне игрок сборной Люксембурга в составе красно-белых принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Кристофер Мартинс Перейра Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится