Сообщается, что к люксембургскому полузащитнику в настоящее время проявляют интерес футбольные клубы из Испании, но пока конкретных предложений сделано не было.
Кристофер Мартинс является игроком московского "Спартака" с июня 2022 года. В текущем сезоне игрок сборной Люксембурга в составе красно-белых принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 млн евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: агент Мартинса ищет своему клиенту варианты для перехода из "Спартака"
По информации СМИ, агент футболиста "Спартака" Кристофера Мартинса ищет своему клиенту варианты для перехода из московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"