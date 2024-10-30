Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Шинник
17:45
ЧайкаНе начат
Сочи
20:00
Спартак КостромаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
ИнтерНе начат
Венеция
20:30
УдинезеНе начат
Аталанта
22:45
МонцаНе начат
Ювентус
22:45
ПармаНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Брайтон
22:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
22:45
ЛестерНе начат
Астон Вилла
22:45
Кристал ПэласНе начат
Престон Норт Энд
22:45
АрсеналНе начат
Ньюкасл
22:45
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
23:15
Манчестер СитиНе начат

В "Динамо" поздравили капитана "Зенита" Дугласа Сантоса с получением российского гражданства

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал получение капитаном петербургского "Зенита" Дугласом Сантосом российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"
"Могу только поздравить Дугласа Сантоса с получением российского гражданства. Теперь у него возникают определённые права и обязанности гражданина РФ. По поводу его возможного выступления за сборную России ничего не могу сказать, потому что он не игрок "Динамо", а я не сотрудник РФС", — приводит слова Пивоварова Legalbet.

Указ Президента РФ о принятии капитана петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса был подписан и опубликован 21 октября. Левый защитник выступает за сине-бело-голубых с июля 2019 года, когда его выкупили у немецкого "Гамбурга" за 14 млн евро. С тех пор он принял участие в 199 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал партнёрам 33 результативные передачи, получил 15 жёлтых карточек.

Действующий контракт 30-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость натурализованного бразильца в 12 млн евро.

Динамо Павел Пивоваров Зенит Дуглас Сантос Сборная России
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится