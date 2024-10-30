"Могу только поздравить Дугласа Сантоса с получением российского гражданства. Теперь у него возникают определённые права и обязанности гражданина РФ. По поводу его возможного выступления за сборную России ничего не могу сказать, потому что он не игрок "Динамо", а я не сотрудник РФС", — приводит слова Пивоварова Legalbet.
Указ Президента РФ о принятии капитана петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса был подписан и опубликован 21 октября. Левый защитник выступает за сине-бело-голубых с июля 2019 года, когда его выкупили у немецкого "Гамбурга" за 14 млн евро. С тех пор он принял участие в 199 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал партнёрам 33 результативные передачи, получил 15 жёлтых карточек.
Действующий контракт 30-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года с возможностью продления срока его действия ещё на один сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость натурализованного бразильца в 12 млн евро.
В "Динамо" поздравили капитана "Зенита" Дугласа Сантоса с получением российского гражданства
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал получение капитаном петербургского "Зенита" Дугласом Сантосом российского гражданства.
Фото: ФК "Зенит"