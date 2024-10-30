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Степашин заявил, что у отца Тюкавина другие глаза, чем у отчима Кокорина: глаза динамовца, спортсмена!

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Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин рассказал о беседах с отчимом Александра Кокорина и отцом Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Помню, когда Кокорин стал заниматься баловством... Его же "Анжи" перекупил, взвинтил ему зарплату. Я с отчимом Александра тогда долго разговаривал. Посмотрел в его глаза... И я дословно ему сказал: "Парня вы испортите". К счастью, когда я беседовал с отцом Тюкавина, я увидел другие глаза. Глаза динамовца, спортсмена!" - приводит слова Степашина "СЭ".

Александр Кокорин является воспитанником московского "Локомотива". В составе "Динамо" нападающий выступал с 2008 по 2015 годы. Всего на его счету в составе бело-голубых 203 официальных матча, в которых он забил 50 голов и отдал партнёрам 26 голевых передач. В настоящее время 33-летний футболист выступает за кипрский "Арис".

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". Всего на его счету 144 официальных матча, в которых он забил 45 голов и отдал партнёрам 28 голевых передач. Действующее соглашение между 22-летний футболистом и московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.

Динамо Сергей Степашин Александр Кокорин Константин Тюкавин
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