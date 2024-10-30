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Талалаев - после поражения "Балтики" в Кубке России: мне было стыдно, что я руковожу этой командой

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Главный тренер калининградской "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал поражение своей команды от екатеринбургского "Урала" в матче 6-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 (0:1).
Фото: ФК "Балтика"
"Что не получалось? Всё, вообще. Мне стыдно за такой футбол, стыдно за качество. Я не беру результат: мы могли выиграть, проиграть, вничью сыграть. Я с таким же настроением сюда бы пришёл. Мне было стыдно, что я руковожу этой командой, к сожалению. Работы непочатый край", – приводит слова Талалаева "Чемпионат".

Калининградская "Балтика" на своём поле 29 октября в матче 6-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 принимала екатеринбургский "Урал". Встреча завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 48-й минуте забил защитник "Урала" Мингиян Бевеев.

В результате этого поражения "Балтика" прекратила своё участие в текущем розыгрыше Кубка России, а "Урал" в конце ноября сыграет в 1-м этапе 1/4 финала Пути регионов с одним из клубов Российской Премьер-Лиги.

Андрей Талалаев Балтика Урал Кубок России
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