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Писарев назвал главного претендента на вылет из РПЛ

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Тренер сборной России Николай Писарев назвал главного претендента на вылет из РПЛ по итогам сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Оренбург" явно главный претендент на вылет. Пришел Слишкович, непонятно за какие заслуги. Думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своем месте по составу, - цитирует Писарева "РБ Спорт".

Напомним, "Оренбург" в 13-м туре РПЛ на своем поле проиграл "Рубину" со счетом 1:2. В активе команды Владимира Слишковича восемь очков, клуб идет на последнем месте в РПЛ.

Следующим соперником "Оренбурга" в РПЛ станет "Краснодар", встреча пройдет 3 ноября на арене "быков", старт игры запланирован на 19:45 мск.

Николай Писарев Оренбург
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