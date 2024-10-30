- "Оренбург" явно главный претендент на вылет. Пришел Слишкович, непонятно за какие заслуги. Думаю, им сложнее всего будет. Хотя они не на своем месте по составу, - цитирует Писарева "РБ Спорт".
Напомним, "Оренбург" в 13-м туре РПЛ на своем поле проиграл "Рубину" со счетом 1:2. В активе команды Владимира Слишковича восемь очков, клуб идет на последнем месте в РПЛ.
Следующим соперником "Оренбурга" в РПЛ станет "Краснодар", встреча пройдет 3 ноября на арене "быков", старт игры запланирован на 19:45 мск.
Писарев назвал главного претендента на вылет из РПЛ
Тренер сборной России Николай Писарев назвал главного претендента на вылет из РПЛ по итогам сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ