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Непомнящий - о дерби ЦСКА - "Спартак": от обеих команд ждешь чего угодно, фаворита нет

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Известный российский тренер Валерий Непомнящий дал свой комментарий перед предстоящим матчем 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Про ЦСКА - "Спартак" можно говорить банальности, что от обеих команд ждёшь чего угодно, а фаворита нет. То обыгрывают лидеров, то не могут победить аутсайдера. Сейчас они примерно одинаковы, - передает слова Непомнящего "Чемпионат".

Столичное дерби пройдет 2 ноября на стадионе ЦСКА, начало матча - в 20:45 мск. "Армейцы" с 24 баллами идут на пятой позиции в турнирной таблице, красно-белые отстают от ЦСКА на два очка и находятся на шестой строчке.

ЦСКА в 13-м туре РПЛ на своем поле поделил очки с "Факелом" (0:0), а "Спартак" в гостях одолел "Пари НН", забив в ворота соперника два безответных мяча.

Валерий Непомнящий ЦСКА Спартак
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