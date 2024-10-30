Напомним, ранее стало известно, что наставник лиссабонского клуба Рубен Аморим близок к назначению в "Манчестер Юнайтед", в английском клубе он должен сменить Эрика тен Хага, отправленного в отставку. "Спортинг" уже официально сообщил, что тренер покидает клуб, "МЮ" выплатит лиссабонцам 10 миллионов евро компенсации.
- Готов бы был возглавить "Спортинг"? Во-первых, португальский язык для меня второй после русского. Во-вторых, мне знакома эта страна, я там играл, меня там знают. Я знаю их менталитет, знаю, какие там требования. Поэтому никаких проблем не возникнет. Тем более, что "Спортинг" – это Лиссабон.
Были ли у клуба со мной контакты? Когда завершится сделка между "Манчестер Юнайтед" и "Спортингом", когда будет конкретика, тогда можно будет о чем-то говорить, - сказал экс-наставник "Пари НН" в интервью "РБ Спорт".
39-летний Аморим возглавлял "Спортинг" с 2020 года. Под его руководством клуб из Лиссабона дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка португальской лиги. В текущем сезоне чемпионата Португалии "Спортинг" лидирует в таблице с 27 очками. Команда Аморима пропустила всего два мяча в девяти играх.
Последним клубом Юрана в РПЛ был "Пари НН", который он покинул по ходу прошлого сезона.
Юран заявил о готовности возглавить "Спортинг" после назначения Аморима в "Манчестер Юнайтед"
Российский тренер Сергей Юран, в прошлом выступавший за португальские клубы "Бенфика" и "Порту", рассказал о готовности возглавить "Спортинг".
Фото: ФК "Пари НН"